Трамп сообщил о телефонном разговоре с Си Цзиньпином

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Председатель КНР Си Цзиньпин звонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить примененные Белым домом торговые пошлины. Об этом сообщил глава вашингтонской администрации в интервью журналу Time.

"Си Цзиньпин позвонил. Я не думаю, что это признак слабости с его стороны", - отметил президент США. По его словам, они обсуждали "заключение торговой сделки".

На вопрос, позвонил бы Трамп первым Си Цзиньпину, американский лидер ответил отрицательно, при этом он воздержался от ответа на вопрос, считается ли это слабостью.

Ранее Трамп развязал масштабную торговую войну, объявив 2 апреля о введении таможенных тарифов на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля глава Белого дома заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. На Китай данная мера не распространяется.

Вместе с тем президент США пообещал, что в отношении КНР будут действовать пошлины в размере 104% до тех пор, пока Пекин не пойдет на торговую сделку с Вашингтоном. Это привело к ответным мерам: КНР повысила тарифы в отношении США до 84%. Со своей стороны, Трамп заявил о незамедлительном росте ставки на китайские товары до 125%. С учетом ранее примененного тарифа в размере 20% общая пошлина на товары из КНР сегодня составляет 145%.