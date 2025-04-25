Набиуллина отметила, что потенциал экономики России продолжает расти

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Потенциал экономики России продолжает демонстрировать рост благодаря масштабным инвестициям, сделанным в предыдущие годы. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По нашим оценкам, потенциал российской экономики вырос, он растет в результате тех масштабных инвестиций, которые были сделаны в предыдущие годы. Но насколько он вырос, насколько это выльется в рост производительности труда и так далее - еще делать выводы рано", - сказала она.

Набиуллина отметила, что на случай большего роста потенциала экономики России у регулятора имеется дезинфляционный сценарий, близкий к прогнозам Минэкономразвития. "И если события будут развиваться по нему, то действительно инфляция будет замедляться быстрее и денежно-кредитная политика будет смягчаться быстрее, чем в нашем базовом сценарии", - указала она.

На вопрос, с чем связаны расхождения в прогнозах ЦБ и Минэкономразвития по росту ВВП, глава регулятора ответила, что Банк России всегда более консервативен. Согласно последнему прогнозу, ЦБ ожидает рост российской экономики в 2025 году на 1-2%, а Минэкономразвития - на 2,5%.