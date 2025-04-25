Суд арестовал готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане

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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых предполагаемых участников террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции в Дагестане. Об этом со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону сообщает ТАСС.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ", - следует из сообщения.

Уточняется, что подозреваемые арестованы на два месяца.

Согласно материалам следствия, пятеро жителей республики с целью осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу для вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту, в связи с чем купили необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

22 апреля в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован один из участников террористического сообщества.