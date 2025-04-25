Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа сблизили позиции РФ и США

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Состоявшиеся в пятницу в Кремле переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа сблизили позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по ряду других вопросов.

Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - указал представитель Кремля.