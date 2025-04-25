Шойгу отметил, что гиперзвуковое оружие подвело мир к новому этапу гонки вооружений

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После появления гиперзвукового оружия мир приблизился новому этапу гонки вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания научно-экспертного совета СБ, сообщает ТАСС.

"Очевидно, что начиналась гонка вооружения. Она никогда не прекращалась. Она просто перешла в иное качество, поскольку сначала появились обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, появилась необходимость в носителях - доставке этого оружия, появились войска РВСН, морские средства доставки и так далее", - обратил внимание он.

"Сегодня мы подошли к следующему этапу - появлению новых видов вооружения", - указал Шойгу. "Я имею в виду гиперзвук - оружие на новых физических принципах, глобальной дальности. Это и есть этап гонки вооружений", - отметил он.