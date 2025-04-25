Лукашенко призвал Польшу и Литву не беспокоиться из-за мигрантов в Белоруссии

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Власти Польши и Литвы не должны чрезмерно остро воспринимать поток трудовых мигрантов в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, согласовывая назначение Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома.

"Еще поляки наших этих беглых представителей белорусской оппозиции за рубежом подначивают. Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут", - сказал он, передает агентство БелТА.

"Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно, поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать. Поэтому Польше и Литве беситься не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали", - подчеркнул Лукашенко.

Он считает необходимым прекратить досужие разговоры по поводу трудовых ресурсов. "Надо имеющиеся в стране ресурсы заставить работать и задействовать. Люди едут на работу в Белоруссию не только из южных регионов бывшего СССР, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать", - указал белорусский лидер.

"Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому трудовая миграция - это нормально", - добавил он.