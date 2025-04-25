Песков призвал не забывать о сути киевского режима

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Киевский режим еще раз продемонстрировал свою сущность взрывом в подмосковной Балашихе, жертвой которого стал генерал ВС РФ Ярослав Москалик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Киевский режим в очередной раз показывает свою сущность. Киевский режим продолжает свою вовлеченность в террористическую активность на территории России. Это лишний раз говорит о том, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима", - указал представитель Кремля.