Иран хочет увидеть от США готовность к справедливому соглашению

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Иран желает увидеть на непрямых переговорах в Омане готовность США к справедливому и реалистичному соглашению. На этом акцентировал внимание официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в соцсети X.

"Министр иностранных дел Аббас Арагчи и сопровождающая его делегация прибыли в Маскат для участия в третьем раунде ирано-американских переговоров, которые проводятся при посредничестве министра иностранных дел Омана. Мы полны решимости отстаивать законные и легитимные права иранского народа на применение ядерной энергии в мирных целях, и одновременно мы готовы предпринять разумные шаги для предоставления гарантий относительно исключительно мирного характера нашей ядерной программы", - указал Багаи.

По его словам, приоритетом Тегерана в рамках переговорного процесса является объективное и быстрое прекращение незаконных санкций в отношении иранского народа. "Остается убедиться, насколько серьезна другая сторона и готова ли она к справедливому и реалистичному соглашению", - подчеркнул представитель МИД.

Согласно данным агентства Tasnim, переговоры на уровне экспертных групп возглавят заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.