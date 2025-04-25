В Индии обсуждают меры, чтобы ни одна капля из Инда не попала в Пакистан

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Власти Индии работают над тем, чтобы полностью остановить подачу воды из реки Инд в Пакистан. Об этом заявил министр водных ресурсов республики Чандракант Рагхунатх Патил.

Он отметил, что на совещании с главой МВД Индии Амитом Шахом обсуждались дальнейшие действия в связи приостановкой Нью-Дели договора с Исламабадом о водах Инда 1960 года, и была выработана соответствующая дорожная карта. "На встрече обсуждались три варианта. Правительство рассматривает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры, чтобы ни одна капля воды не попала в Пакистан", - указал Патил.

"Вскоре будет произведено опреснение рек, чтобы остановить приток воды и отвести ее в другое русло", - пояснил он.

В среду индийский МИД объявил о немедленной приостановке действия соглашения о распределении водных ресурсов между Индией и Пакистаном - договора о водах Инда 1960 года. Решение будет действовать до тех пор, пока Пакистан "достоверно и бесповоротно" не прекратит поддержку терроризма, заявили в индийском министерстве. На этот шаг официальный Нью-Дели пошел после выявления трансграничных связей теракта в туристическом городе Пахалгам на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 26 человек.

В соответсвии с договором о водах Инда Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками Чинабом и Джеламом, текущими с индийской территории, но Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели получил полный контроль над реками Беас, Рави и Сатледж.