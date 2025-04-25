Трамп отметил, что серьезно относится к идее присоединить Канаду и Гренландию к США

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не шутит о том, что Канада и Гренландия должны присоединиться к Соединенным Штатам.

"На самом деле, я не шучу", - сказал он, комментируя серьезность своих заявлений о необходимости присоединения указанных территорий.

"Канада - интересный случай. Мы теряем от $200 до $250 млрд в год, поддерживая эту страну. Мы берем на себя их военную сферу, все аспекты жизни канадцев", - отметил американский лидер. По его словам, единственный вариант, при котором для Вашингтона было бы целесообразно продолжать проводить подобную политику в отношении северного соседа, - это если бы Канада вошла в состав США.

Что касается Гренландии, Трамп обратил внимание, что населению острова присоединение территории к США принесло бы экономические выгоды. При этом для Вашингтона Гренландия имеет важное значение с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Он также заявил, что не против, чтобы его запомнили как президента, расширившего территорию Соединенных Штатов.