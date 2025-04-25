Музыкант Вася Обломов внесен в реестр иноагентов

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Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов музыканта Васю Обломова (Василий Гончаров). об этом сообщается на сайте ведомства.

"В. В. Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО на Украине. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ", - следует из сообщения.

Вместе с тем в список добавлены журналист Никита Смагин, активист Владимир Сливяк, Константин Березин (Сусолкин) и блогер Дмитрий Чернышев.