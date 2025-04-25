Старейшая пережившая Холокост израильтянка скончалась в возрасте 110 лет

© Фото военного корреспондента Б. Борисова (Фотохроника ТАСС)

Израильтянка Нехама Гроссман - старейшая жительница еврейского государства, пережившая Холокост, - скончалась на 111-м году жизни. Об этом информировала мэрия города Арад на юге Израиля, где она проживала.

Сообщается, Гроссман умерла 24 апреля, когда в стране отмечался День памяти катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне - национальный день траура, учрежденный в Израиле в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приуроченный к датам восстания в Варшавском гетто (19 апреля - 16 мая 1943 года). Ее похоронили на кладбище Арада в пятницу, 25 апреля.

В преддверии памятной даты израильские СМИ публиковали материалы о родившейся в 1915 году Гроссман, отмечая, что она является старейшей израильтянкой, пережившей Холокост. Ее сын Владимир Швец, слова которого приводит мэрия Арада, призвал сохранить эту память.

"Моя мать - одна из старейших в мире выживших в Холокосте. Она прошла через самое ужасное и сохранила жизнь. Мы все должны помнить о ее истории Холокоста, чтобы ее прошлое никогда не стало нашим будущим", - подчеркнул он.