ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 80%

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 1 п.п. и составляет 80,2%. Опрос проводился в период с 14 по 20 апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% россиян (плюс 1 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,8 п.п. и составляет 77%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 53,1% респондентов (плюс 1,7 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 53,3% опрошенных (минус 0,6 п.п.). О доверии Мишустину заявили 62,4% сограждан (минус 0,4 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,9%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,1%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,8%, КПРФ - 9,9%, ЛДПР - 11,5%, "Справедливой России - За правду" - 3,8%, "Новых людей" - 6,6%.