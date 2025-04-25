Генсек ООН не поедет в Москву на 80-летие Победы

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Генсек ООН Антониу Гутерриш не сможет посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования в Москве", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ожидает, что Гутерриш приедет в Москву на 9 Мая.