Песков: День Победы - один из главных праздников для русского человека

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Каждое поколение русских людей бережно хранит память о Великой Отечественной войне и старается передавать ее своим детям. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время презентации проекта "Музыка Победы".

"День Победы - это один из главных дней для каждого русского человека, для каждого человека, который живет в России. Память об этом Дне Победы и чувство гордости от этого Дня Победы каждое наше поколение очень бережно передает следующему - своим детям. И с каждым годом, с каждым поколением делать это будет все сложнее", - указал он.

Представитель Кремля отметил, что если просто писать о событиях военных лет в учебнике, то люди, которым сегодня 15, 20, 25 лет, не понимают весь ужас того времени.

"Они не понимают, что такое, когда вдруг перестают жить 30 млн человек, они не понимают, как в целом городе люди могут умирать от голода, они не понимают, как можно варить суп из ремня или из подошвы, они не понимают, как можно в 14 лет менять свой возраст и уходить на фронт. И, несомненно, это святая обязанность каждого из нас - самым бережным образом эту память передавать нашим детям так, чтобы они поняли, передавать на их языке", - заключил он.