Слуцкий: власти Берлина отметит печать позора в случае запрета флагов РФ и СССР

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На власти Берлина опустится тяжелая печать позора в случае установления запрета на использование флагов РФ и СССР на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 8 и 9 мая. Соответствующую точку зрения изложил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Если такое решение будет принято, то тяжелая печать позора ляжет на берлинские власти. Уродливая русофобия, новая попытка реваншизма и, фактически, реинкарнации нацизма в год 80-летия Великой Победы", - указал он в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что сегодня потомки и последователи гитлеровцев пытаются сделать максимум для принижения роли Красной армии в искоренении "коричневой чумы". "И это опасная тенденция, которая ведет к возрождению фашизма в современном мире. Но мы не дадим забыть историческую правду о подвиге советского воина-освободителя", - заверил он.

Ранее газета Berliner Morgenpost написала о том, что полиция германской столицы снова издаст общий приказ, запрещающий демонстрацию российских флагов и транспарантов на советских мемориалах в городе в День Победы 8 и 9 мая. Распоряжение, по данным издания, все еще находится на стадии подготовки и должно действовать с 06:00 8 мая до 22:00 9 мая вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков.