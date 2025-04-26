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По бандеровским лекалам

Зеленский создает сеть центров по подготовке террористов

По бандеровским лекалам
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Зеленский сделал очередной шаг к продолжению войны и нагнетанию военной истерии на Украине. Теперь в каждой области Украины начнут действовать так называемые «Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению». Украинский кабмин уже принял такое постановление на основании решений министерства обороны и офиса президента. По сути -Киев решил готовить население к партизанской деятельности. А по содержанию – киевская власть в точности копирует бандеровские методы с актами запугивания, террора и подрывных действий против людей и на объектах жизнеобеспечения.

При этом минобороны Украины подтвердило, что речь действительно идет о подготовке будущих партизан и террористов, но под прикрытием патриотических лозунгов. «Это решение гарантирует, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны», — заявил украинский замминистра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. «Цель создания сети центров — подготовка граждан к национальному сопротивлению, приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины», — заявлено на сайте Зеленского. Также в офисе Зеленского отметили, что сеть «партизанских центров» должна стать «фактором долгосрочного сдерживания» российских войск.

Идея создать подобные центры возникла на Банковой еще в марте 2021-го, задолго до начала российской спецоперации. В то время Зеленский предложил принять законопроекты «Об основах национального сопротивления» и увеличении численности ВСУ. Уже тогда предусматривалась массовая и масштабная подготовка населения к ведению партизанской войны, в том числе на подконтрольных России территориях. Кроме этого, в том же 2021-м году Зеленский одобрил и подписал новую стратегию нацбезопасности Украины, где главным военным противником объявлялась Россия. А о риске перехода к партизанской войне на Украине Зеленский сообщал сенаторам США, когда выступал с речью в Конгрессе и возмущался снижением объемов западной военной помощи. И вот сейчас центры подготовки диверсантов и партизан создаются на фоне военных провалов ВСУ. Неслучайно украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил на Пасху, что «Украина сможет продолжать военные действия до 2029 года, если ее союзники возьмут на себя финансирование украинской армии и ее проектов, а также дадут много оружия».

Центры «национального сопротивления» будут тесно взаимодействовать с властью, ВСУ, теробороной и силами спецназа. В рабочих сессиях по обсуждению работы «подпольных центров сопротивления» участвовали представители Минобороны, Генштаба ВСУ, сил территориальной обороны, областных войсковых администраций, гражданских и волонтерских организаций. Центрам уже определены учебные планы и планы военподготовки. Главы центров будут назначаться областными советами по представлению областной военной администрации, которая также должна будет контролировать их деятельность с ежеквартальной отчетностью Министерству обороны. Центры развернут как в Киеве и крупных городах, так и в сельских регионах. А материальную базу обеспечат на деньги местных бюджетов и других источников, включая западные каналы спонсирования. Материальная база будет включать учебное оборудование, образцы оружия, средства связи, тренажеры. Инструкторами по партизанской подготовке станут украинские спецназовцы, теробороновцы и опытные вояки ВСУ. Они будут преподавать навыки стрельбы, взрывного дела и диверсионной деятельности. В новобранцах будет особо цениться готовность подчиняться всем приказам командования ВСУ и ГУР, какими бы они ни были. Будет ли вступление в такие формирования добровольным или принудительным, пока не известно. 

То, что от диверсий пострадают мирные люди, режим Зеленского не волнует никак. Наоборот, теперь создание и функционирование школ новых бандеровцев-террористов  названо «новой стратегией, где мощная территориальная оборона во взаимодействии с движением сопротивления будет способствовать повышению уровня обороноспособности государства, сплочению общества, предоставлению обороны Украины всенародного характера». Под этими словами подразумевается, что воевать заставят любого украинца, независимо от пола, возраста и состояния здоровья: молодежь, женщин и даже подростков. Неделю назад украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что уже в этом году несколько десятков тысяч студентов пройдут военную подготовку: «170 образовательных программ уже разработаны, поданы на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тыс. студентов – это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, по действующему законодательству, присоединяются по желанию». Это означает, что юношей-студентов загонят на военную подготовку принудительно, а девушек – в добровольно-принудительном порядке. Но в итоге их всех рано или поздно отправят воевать, ведь отказ студентов от прохождения военной подготовки по новому положению «является основанием для их отчисления из высших учебных заведений». А чтобы заставить молодежь идти на военную подготовку, введены карьерные ограничения: с 1 сентября 2026 года не прошедшие базовую военную подготовку или службу не смогут поступить на государственную службу.

Военным целям посвящена и украинская школьная программа. На этой неделе центральный телеканал Германии показал сюжет, где репортер рассказывает, что уроки по управлению беспилотниками стали обязательными в большинстве украинских школ. При этом лучших учеников – операторов и изобретателей дронов поощряют подарками и дипломами. Были показаны и школьники, рассказывающие немцам о своей готовности воевать, когда станут старше.

Одновременно украинских школьников накачивают русофобией и националистскими лозунгами. Недавно экс-главкома ВСУ Валерия Залужного просто попросили записать напутственную речь киевской школе управления. И он выступил с наставлениями, больше подходящими для бойцов штурмовых подразделений, чем для подростков. «Война — это твой выбор сделать два важных решения. Первое решение — не испугаться умереть. Но умереть за Украину мало. Нужно еще принять второе решение, также очень сложное, — быть готовым убивать». Вот такие «напутствия» вдалбливаются в голову несовершеннолетним украинцам.

Киев обучает детей военному делу, рассчитывая вести войну годами. Набираются подростки от 10 лет и старше. Об этом сообщило на днях и немецкое издание Deutsche Welle (внесено в реестр иноагентов), показав тренировки подростков с оружием в секретных украинских военных лагерях.

Украинские боевики несут колоссальные потери, поэтому ВСУ начали тренировать в лагерях юных штурмовиков – детей 10-14 лет. Эту же информацию подтвердил военный эксперт, отставной полковник армии США Дэниел Дэвис. «Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений. А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей по 10-14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях. Что будет с их психикой после этого?», — поразился аналитик. Дэвис уверен, что подобное не может происходить без одобрения главы киевского режима Владимира Зеленского.

О том, что киевский режим готовит детей для диверсий по методичкам Запада и террористических организаций, рассказывала и заместитель председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова. По ее словам, украинские спецслужбы привлекают подростков к боевым действиям по трехступенчатому алгоритму. Детали выяснила парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Так, вербовать детей Киев начинает через администрации школ, используя практику США и Великобритании, сообщила Кузнецова. Затем «юных диверсантов» готовят в военно-полевых лагерях, которые часто меняют местоположение, чтобы скрыть факты привлечения и обучения школьников. Третьей ступенью становится создание «спящих» ячеек. Группы агентов взаимодействуют через связников — тактику заимствовали у террористов, курирующих иностранных наемников и вербующих детей-сирот или подростков из неблагополучных семей, пояснила депутат. Она добавила, что украинских детей учат проводить диверсионные операции, вести наблюдение, скрывать следы. А для обработки детской психики и вовлечения их в деструктивную деятельность используются методические наработки других террористических организаций. «Подобные деяния киевского режима — грубейшее нарушение статьи 38 Конвенции о правах ребенка и еще 11 документов международно-правовой защиты детей», — заключила Кузнецова.

О том, что это стало жестокой реальностью, говорят и улики, обнаруженные при освобождении Северодонецка в ЛНР. Украинские боевики вместе с иностранными инструкторами обучали детей основам диверсионной деятельности. Об этом рассказала военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. В оздоровительном лагере «Лесная сказка» в с. Пурдовка возле Северодонецка украинские боевики проводили особые военно-патриотические игры. На территории лагеря обнаружили программу игры, утвержденную министерством образования Украины. При этом в итогах программы значатся «виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп». Кроме того,  на территории базы нашли «разгрузку шахида» — муляж, на котором дети учились управлять самодельными взрывными устройствами. В лагере постоянно находился инструктор по минно-взрывному делу, найдены стенды, где указаны меры предосторожности при взаимодействии с взрывоопасными предметами. В помещениях лагеря обнаружили специальный инвентарь для хранения боевого оружия, топографические карты с местами расположения воинских частей, учебные пособия, в которых в доступной для детей и подростков форме рассказывалось о различных видах вооружений, военной технике, взрывчатых веществах и способах их применения.

Все эти факты говорят о том, что режим Зеленского ради сохранения своей власти и бесконечной войны готов жертвовать любым количеством украинцев, не жалея никого.

 

 

 

 

 

 

 
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Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

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