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Будет ли удачной новая версия Транскаспийского газопровода?

Выполнение всех вводных условий реализации проекта по-прежнему довольно проблематично

Будет ли удачной новая версия Транскаспийского газопровода?
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Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Укрепляется сотрудничество стран «тюркского мира» во всех сферах, и одной из ключевых здесь является топливно-энергетическое направление. Например, месяц назад главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым  было подписано постановление об утверждении «Соглашения между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана о стратегическом партнерстве в области развития и передачи «зеленой» энергии». По данному соглашению,  сгенерированная «зеленая» энергия будет передаваться через Каспийское море, а проект будет интегрирован с энергетическим кабелем, соединяющим Черное море.

Но в первую очередь предметом сотрудничества является не «зеленая», а все еще традиционная энергетика. И здесь в последние месяцы идет поток любопытных и логически связанных между собой новостей. В конце января в интервью изданию Politico посол Турции в Евросоюзе Фарук Каймакчи рассказал, что  Анкара планирует возобновить энергодиалог с ЕС и стать для него крупным поставщиком природного газа. По словам дипломата, партнерство в сфере энергетики займет важнейшее место в повестке дня  нормализации отношений с ЕС. При этом Каймакчи подразумевал не прокачку российского газа через «Турецкий поток», а  увеличение поставок азербайджанского и достижение договоренности о разработке средиземноморских месторождений,  чему мешает конфликт с Кипром.

Показательно, что  турецкий официоз достаточно индифферентно прореагировал на случившуюся 11 января  попытку атаки украинскими беспилотниками компрессорной станции «Русская» — входной точки «Турецкого потока». А когда 17 февраля  БПЛА киевского режима подвергли атаке уже нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС «Кропоткинская» (Краснодарский край), через который перекачивается и казахстанская нефть, МИД Казахстана ограничился обтекаемым заявлением о том, что «поддерживает диалог с украинской стороной, вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учётом развития ситуации». Хотя некоторые казахские политики призвали применить какие-нибудь меры к Украине, доминирующими стали иные призывы – к уходу от российского транзитного маршрута как «ненадежного».

В конце января азербайджанская  госнефтекомпания SOCAR начала транзит нефти с казахстанского месторождения «Кашаган» по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Транзит  стал возможен после подписания  парой недель ранее соглашения между дочерней компанией SOCAR Midstream Operations LLC и  KMG Trading, аналогичной «дочкой» «КазМунайГаз»,  о транзите 240 тысяч тонн нефти с месторождения «Кашаган» в год.

10 февраля 2025 г. было подписано соглашение между турецкой энергетической компанией BOTAS и «Туркменгазом» на предмет  начала с первого дня весны  поставоктуркменского природного газа в Турцию. По словам турецкого посла в Ашхабаде Ахмета Демирока, они  происходят «через Иран в рамках бартерной схемы. Это событие стало результатом многолетних переговоров и знаменует собой важный этап в развитии энергетического сотрудничества между нашими странами. Согласно соглашению, объем поставок составит до 2 миллиардов кубометров газа в год».

Посол  назвал договоренность укрепляющей энергетическую безопасности Турции и всего региона, замахнувшись и на более амбициозные планы: «Мы уверены, что завершение строительства Транскаспийского газопровода в сотрудничестве с Туркменистаном и Азербайджаном откроет возможности для реализации этих проектов. С запуском этого проекта газ, импортируемый из Туркменистана, будет поступать в нашу страну в первую очередь, а затем направляться на европейский рынок». Ранее, прошлой осенью, Демирок рассказал о планах Турции в течение 20 лет получить из Туркменистана 300 миллиардов куб. м газа для себя и экспорта на европейский рынок. Это вполне гармонирует с готовностью Туркменистана к полномасштабному снабжению Европы своим газом. «В энергетическом секторе имеется колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому сегодня только возрастает.  Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий – реализация транскаспийского маршрута», - заявил глава туркменского Народного собрания, бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов в интервью Euronews.

Одновременно, при очевидном ослаблении давления ЕС на правящую элиту Грузии из-за ее якобы «антиевропейского выбора», происходит активный обмен мнениями между Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном по транзитно-энергетическим вопросам. В январе состоялся визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан. Приветствуя гостя, Ильхам Алиев сказал: «Азербайджан и Грузия станут связующим звеном и мостом, который будет установлен между Европой и Азией». На переговорах Кобахидзе с азербайджанским коллегой Али Асадовым была обсуждена реализации совместных инфраструктурных проектов, таких как, собственно,  Транскаспийский газопровод и железная дорога, соединяющая оба государства. Согласно официальным коммюнике, грузинский премьер  выразил готовность поддерживать азербайджанские усилия «по укреплению энергетической безопасности в Южном Кавказе». В ответном слове Асадов подчеркнул важность  грузинского транзита для энергетических поставок.

6-7 марта Кобахидзе побывал в Туркенистане, упомянув в ходе переговоров с президентом, Бердымухамедовым-младшим, перспективы транзита местного газа по западному направлению через территорию Азербайджана и Грузии. Была обсуждена и тема Транскаспийского газопровода. А 15-16 апреля Баку посетил уже грузинский президент Михаил Кавелашвили. Обсуждались и все те же темы. «Грузию и Азербайджан объединяют различные проекты, которые важны не только для наших стран, но и для всего мира. Это проекты в сфере нефти и газа, транспорта и связи. Это проекты огромной важности, и они создают транспортную карту не только Южного Кавказа, но и Евразии… Сегодня, если говорить об энергетической безопасности Европы, то она немыслима без Грузии. Азербайджан поставляет свою нефть и газ в 12 стран через Грузию. Это происходит через территорию Грузии»,- подчеркнул в беседе с коллегой Алиев.

Остановим взгляд и на прошедший в начале апреля в Самарканде первый саммит ЕС-Центральная Азия с участием руководителей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и  высоких чиновников ЕС. Итогом встречи стала совместная декларация, в которой стороны «подтвердили приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств» и  поддержали резолюции Совбеза ООН №541 (1983) и №550 (1984), осуждающие провозглашение Турецкой Республики Северного Кипра и признающие Республику Кипр единственным носителем суверенитета на всем острове. С учетом того, что четыре из пять среднеазиатских государств – тюркские, можно говорить о некоторой, пусть и символической шпильке в адрес Анкары.

Однако более важными темами были темы не разъединяющие, а объединяющие «тюркский мир» и Европу. Вполне показательно в этом плане выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: «Центральная Азия — это само определение глобальных ворот, бьющееся сердце Евразии. В прошлом году мы выделили 10 миллиардов евро на Транскаспийский транспортный коридор. Это сократит сухопутное путешествие между Европой и Центральной Азией примерно вдвое.  Коридор также раскроет неиспользованный потенциал для бизнеса между нашими регионами. И он усилит связи и торговлю между вашими пятью странами Центральной Азии.

Но инфраструктура — это еще не все. Плавное пересечение границ в странах Центральной Азии и Южного Кавказа также необходимо для достижения Черного моря. После трех десятилетий закрытости открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном станет переломным моментом. И это сблизит Европу и Центральную Азию, как никогда раньше».

Предполагается, что Транскаспийский газопровод, проект которого обретает очередное «новое дыхание», и другие транспортно-логистические и энергетические проекты должны пролечь поверх либо между политических, геополитических, цивилизационных и идеологических противоречий стран участников (Средней Азии, Закавказья, Турции и Европы). Пока большой вопрос, будет ли очередное возвращение к теме газопровода удачным, окажутся ли для той же Европы издержки, включая финансово-экономические, выше издержек и насколько возможной окажутся мир и безопасность на всех участках его пролегания.

 
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