Политолог Скопин: угрозы военного конфликта между Индией и Пакистаном пока нет

Вооруженные силы Пакистана провели учения для повышения боеготовности на фоне роста военной напряженности с Индией. Об этом сообщает издание The Times of India.

Профессор Московского гуманитарного университета, доктор географических наук Алексей Скопин тем не менее полагает, что «опасности вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном нет. У сторон есть экономические меры давления друг на друга. Пакистан закрыл свое воздушное пространство Индии. Дели соответственно перекрыло воду для Пакистана, и я думаю, что этого будет достаточно».

По словам эксперта, «в этой ситуации могут быть задействованы механизмы ШОС для снятия напряженности, и они есть. Я думаю, к их реализации сейчас перейдут потому, что было странно не использовать такой механизм для урегулирования возникшего конфликта. В тоже время все происходит слишком быстро, а в ШОС есть свои бюрократические механизмы, и они в свое время будут задействованы. Но то, что эти механизмы будут задействованы- это обязательно, особенно если возникнет реальная угроза более серьезного конфликта».

Тем временем, как сообщают СМИ, истребители, дислоцированные на расположенной в 60 км от Исламабада крупной авиабазе Камра, совершили учебные вылеты для отработки действий по отражению воздушного нападения противника. На пакистанском армейском полигоне Тилла прошли учения с боевой стрельбой. По мнению аналитиков, они являются "сигналом Пакистана о готовности к предстоящим боям с индийской армией". Как подчеркивает The Times of India, "напряженность между Индией и Пакистаном продолжает нарастать, обе страны готовятся к возможному столкновению".

В четверг ВВС Индии провели масштабные учения под кодовым обозначением Aakraman ("Атака") в непосредственной близости от границы с Пакистаном с участием истребителей Су-30МКИ, Rafale и эсминца Surat.

22 апреля террористы совершили атаку в районе Пахалгам в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек.