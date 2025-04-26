Политолог Суздальцев: США и ЕС ведут торг за ресурсы Украины

Правительство Украины в четверг заявило, что не смогло договориться с держателями долговых обязательств, привязанных к ВВП, о реструктуризации этих ценных бумаг, похожих по структуре на облигации. Тем не менее, обе стороны выразили готовность продолжить переговоры. Киев вёл переговоры с группой держателей варрантов в преддверии следующей запланированной выплаты по ним, превышающей $500 миллионов, которая должна состояться в начале июня.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что «сумма, которую должна заплатить Украина - 600 млн. долларов - это проценты по кредитам, которые по идее надо выплачивать. Но Украина воспринимает это очень болезненно, украинцы считают, что они ведут войну, и все, что им дает Запад должно быть списано. Гранты, которые давал Байден, именно так воспринимались Киевом, но Трамп объявил, что это долг, и на Украине по этому поводу был шок. А что касается этого платежа, то действительно в июне 600 млн. долларов должно быть заплачено, но я думаю, что стороны договорятся, и дефолта не будет».

По словам эксперта, «Украина в своей политике противостояния с Россией сама себя загнала в финансовую западню, из которой она выбраться просто не может. Поэтому, скорее всего ее ресурсы будут делить. Трамп объявил об этом первый, а сейчас ресурсы Украины хочет делить и ЕС. Поэтому понятно, что все деньги, которые будут выкачиваться из Украины, будут забирать США, это европейцев не устраивает. Так что сейчас идет такой закулисный большой торг, и в нем нет Украины, она считается фактически колонией. Поэтому в целом это сказывается на вариантах разрешения украинского кризиса, которые выстраивает, прежде всего, Белый Дом. США хотели бы этот кризис побыстрее решить и заняться Китаем. А тот момент о том, что Европа настаивает на продолжении боевых действий, это как раз показатель того, что Европа хочет самовластно владеть всеми ресурсами Украины».