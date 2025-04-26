Политолог Солонников: конфликт между Индией и Пакистаном – прогнозируемое обострение

Конфликт Индии и Пакистана – далеко не новость. Он обостряется с периодичностью раз в несколько лет. Две этих ядерных страны уже стояли на грани войны, но все обошлось. Все понимают, что полноценной войны между двумя ядерными державами быть, наверное, не может.

Будет напряженность, будет дипломатической давление со всех сторон на участников конфликта. В это будут включены и США, и Европа, и Россия, и Китай.

Индия и Пакистан являются участниками ряда международных организаций, где достаточным влиянием обладают другие страны, в том числе Россия.

Боевые действия никому не нужны, это слишком большой риск. Однако, пока между Индией и Пакистаном есть неразрешенный территориальный конфликт, провокации на границе возможны. То, что они не приводят последние годы к полномасштабной войне, будем надеяться, повторится и сейчас.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f6687caf6c6e4cb22bd856dc0f7076f2/