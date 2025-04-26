Эксперт Брутер: если США ничего не предложат Ирану, они получат эскалацию

Никто не против того, чтобы Иран продолжал оставаться страной, не имеющей ядерного оружия. Если США хотят решить именно этот вопрос, то его решить можно. Вопрос только в том, что американцы готовы дать Ирану взамен. Или они хотят контролировать весь Иран, а взамен ничего не дать? Все-таки они должны понимать, что сделки требуют какого-то участия и с другой стороны тоже. Если США будут давить на Иран, но не будут вовлечены в сделку, они, конечно же, будут идти по пути эскалации – тут другого варианта просто нет. Это приведет к тому, что никто не будет понимать, что хочет Трамп, а его политику будут считать неадекватной. Это, кстати, касается и украинского кейса.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0a079e16e0b5203c396f20969624f8ef/