Кореевед Ким: российско-северокорейское сотрудничество успокоит тех, кто хочет показать силу

Президент России Владимир Путин выразил признательность КНДР, её лидеру Ким Чен Ыну и военнослужащим Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области от украинских сил. Заявление главы государства публикует пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что "корейские друзья" действовали из чувства солидарности и справедливости, и выразил искреннюю благодарность Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР.

Он подчеркнул героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки корейских воинов, которые "плечом к плечу с российскими бойцами защищали" нашу Родину. Путин отметил, что они с честью выполнили свой долг и заслужили вечную славу.

Президент РФ отметил, что Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области от украинских формирований.

"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", - указал он.

Президент отметил, что друзья России из КНДР "действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества". Воины Корейской народной армии "плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную", подчеркнул Путин и отметил, что бойцы из КНДР "с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой".

Путин также сообщил, что военные из КНДР помогали Вооруженным силам России отражать вторжение ВСУ в Курскую область в полном соответствии с международным правом.

"В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии - в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин напомнил, что статья 4 договора предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.

Президент РФ уверен, что закаленные в бою отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР будут успешно развиваться по всем направлениям.

"Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям", - говорится в заявлении главы государства.

Операция по освобождению Курской области завершилась 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту отметил роль военнослужащих из КНДР в сокрушении украинской группировки в регионе. На родине корейских героев им будет воздвигнут памятник, заявлял лидер КНДР Ким Чен Ын.

Между Россией и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его 4-я статья гласит, что в случае вооруженного нападения на одного из участников соглашения второй незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в его распоряжении средствами.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким отмечает, что «новое российско-северокорейское сотрудничество после подписания большого Договора может заставить американцев призадуматься, стоит ли дразнить медведя на Дальнем Востоке. Дело в том, что у северокорейского руководителя крепкие нервы, но он не такой терпеливый, как российский президент. Поэтому он может и ударить, если американцы устроят провокацию против КНДР. В частности три дня назад он присутствовал при спуске на воду эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн на котором размещены и крылатые ракеты, и тактические ракеты. Ким Чен Ын заявил, что дальнейшая задача - это производство крейсеров и атомной подводной лодки. Поэтому новое российско-северокорейское сотрудничество будет успокаивать каким-то образом тех, кто хочет показать свою силу и пытаться осложнить обстановку на Дальнем Востоке».

Россия, согласно договору о взаимопомощи, окажет при необходимости военную помощь КНДР. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас же действует наш договор, и, по этому договору, стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу", - отметил представитель Кремля. По словам Пескова, действия как раз-таки корейских подразделений, помогавших в освобождении Курской области, "показали, насколько эффективно функционируют эти военные".