Политолог Журавлев: на похоронах Папы Римского Ватикан проявил политическую ангажированность

Церемония похорон 266-го Папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) прошла в Ватикане.

Согласно утвержденному протоколу, в первом ряду будут сидеть президент Аргентины (родины Бергольо) Хавьер Милей и президент Италии Серджо Маттарелла. Итальянские и аргентинские делегации самые многочисленные. Остальные высокопоставленные гости разместятся в соответствии с алфавитным порядком названий представляемых стран во французском написании, уточнили в Службе печати Святого престола. Однако в первом ряду вопреки протоколу оказался и Владимир Зеленский.

Как отмечает британская газета Telegraph, согласно установленным предписаниям, "будучи президентом Украины, Зеленский должен был сидеть в третьем ряду или даже дальше. Вместо этого он сидел в первом ряду". Таким образом, глава киевского режима получил место в одном ряду с президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Любопытно, что Зеленский единственным из почетных гостей не надел костюм. Как видно из распространенных итальянскими СМИ кадров, он одет в черные куртку и рубашку без галстука. Строго протокола для светских участников обряда нет, но подразумевается официальная одежда темных цветов. Зеленский с начала СВО постоянно ходит в камуфляжных брюках и майках цвета хаки, не изменяя этому стилю, над которым работали лучшие PR-агентства Европы, даже во время официальных встреч.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «то, что Зеленского усадили в первом ряду во время прощания с Папой Римским – это скорее единая позиция Ватикана и Европы. Зеленского, якобы борющегося против российского зла, поставили первым, в этом проявился запредельный цинизм Запада».

Эксперт подчеркнул, что «предела цинизма политического пиара у Западе нет и быть не может. Для Запада вообще главное – это пиар. А предела цинизма не будет, просто они не придумали еще случая, чтобы посадить Зеленского рядом с английским королем или показать еще какие-то из ряда вон выходящие вещи, просто это технически не случилось еще, а так Запад на это всегда готов».