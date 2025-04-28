Путин выразил благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР и военнослужащим Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление распространила пресс-служба Кремля.

Глава государства акцентировал внимание на том, что "корейские друзья" действовали из чувства солидарности и справедливости, и выразил искреннюю благодарность Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР.

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки корейских воинов, которые "плечом к плечу с российскими бойцами защищали" нашу Родину. По словам российского лидера, они с честью выполнили свой долг и заслужили вечную славу.

Путин заверил, что Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области от украинских формирований, "отдавших жизни за Россию наравне с российскими братьями по оружию".

Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что военные из КНДР помогали Вооруженным силам России отражать вторжение ВСУ в Курскую область в полном соответствии с международным правом, "согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР от 19 июня 2024 года".

Кроме того, глава российского государства выразил уверенность, что закаленные в бою отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР будут успешно развиваться по всем направлениям.

Операция по освобождению Курской области была завершена 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту отметил роль военнослужащих из КНДР в сокрушении украинских сил в регионе.

Между Россией и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно 4-й статье документа, в случае вооруженного нападения на одного из участников соглашения второй незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в его распоряжении средствами.