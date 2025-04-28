МИД КНР опроверг информацию о звонке Си Цзиньпина Трампу

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Председатель КНР Си Цзиньпин в последнее время не звонил президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь в ходе брифинга.

"Насколько мне известно, в последнее время лидеры двух стран не контактировали", - сказал дипломат, реагируя на просьбу подтвердить, что этот телефонный разговор состоялся.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпин звонил ему с целью обсудить примененные Белым домом торговые пошлины.