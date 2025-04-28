Al Masirah: число жертв удара США по центру мигрантов в Йемене достигло 68

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Число жертв удара, нанесенного ВС США по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена, возросло до 68, еще 47 человек пострадали. Об этом информировал телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Аллах".

Ранее сообщалось о 35 погибших и 50 раненных. При этом состояние большинства пострадавших оценивается медиками как тяжелое. По данным канала, в момент удара в центре находились 115 мигрантов.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы заявили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

15 марта США начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют порядка трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция нацелена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В свою очередь, движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на авианосец Harry Truman в северной части Красного моря.