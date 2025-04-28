Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Только 15% японцев верят, что Соединённые Штаты «защитят» Японию в случае военного конфликта несмотря на то, что обязательства о защите Японии включены в статью 5 японо-американского Договора безопасности, а сам он в нынешнем виде существует с 1960 года.

Как сообщает газета «Асахи», около 77% участников опроса общественного мнения заявили, что, по их мнению, Вашингтон не будет защищать Японию. Подобные опросы проводились и ранее, фиксируя скептицизм японцев по отношению надежности союзных обязательств Вашингтона, но сейчас этот показатель достиг рекордной отметки.

Следует напомнить, что ведущий американский стратег Элбридж Колби, назначенный Трампом на пост замминистра обороны, в 2024 году в интервью южнокорейскому агентству «Ёнхап» отметил, что США не могут выполнять свои былые обязательства по защите Южной Кореи в условиях, когда в распоряжении Северной Кореи имеется ядерное оружие и межконтинентальные ракеты. По его словам, РК не следует слишком полагаться на американский ядерный зонтик, а необходимо больше заботиться о собственной безопасности. У РК существует договор о взаимной защите, аналогичный японо-американскому.

При этом Токио делает достаточно странные заявления, клянясь в том, что верит в готовность США выполнять свои обязательства по статье 5. И в то же время требуя от Вашингтона подтверждений, как это имело место в совместных декларациях 2023-2024 годов, где декларируется «железная приверженность" США обороне Японии, включая даже спорные территории архипелага Сенкаку.

Отношение японцев может быть сведено к следующей формулировке: мы доверяем Америке, но должны быть готовы к сценарию, в котором нам придётся защищать себя самим, хотя бы до прихода помощи. Например, бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра утверждал, что Японии нужно иметь собственные возможности для контрудара, чтобы «продержаться» до вмешательства США.

В этом же ключе высказывался и премьер-министр Японии Фумио Кисида: «В меняющейся среде безопасности мы должны сами усилить нашу оборону. Поддержка США критически важна, но наша собственная способность к сдерживанию и ответу должна быть значительно усилена».

Для привыкших к эвфемизмам японцев смысл очевиден. Сама, сама, сама…

Что касается зависимости Японии от ядерного зонтика США в вопросах безопасности, 38% опрошенных заявили, что это «необходимо», а 55% — что это «не нужно».

На вопрос о дипломатии Японии в отношениях с Соединёнными Штатами 24% респондентов ответили, что Токио «должен как можно больше следовать (желаниям Вашингтона)», а 68% сказали, что Япония «должна быть как можно более независимой».

На вопрос о том, считает ли международное сообщество, что Соединённые Штаты могут обеспечить мир во всём мире, только 3% респондентов ответили «в значительной степени», а 40% — «в некоторой степени». 48% заявили, что международное сообщество «не может сильно полагаться на Соединённые Штаты», а 6% заявили, что «вообще не могут полагаться на Соединённые Штаты».

Хотя большинство респондентов считают, что Япония должна стать более независимой от Соединённых Штатов, 66% «не согласны» с идеей о том, что Япония должна сместить свои дипломатические приоритеты в сторону других азиатских стран, включая Китай. Только 16 процентов “согласились” с таким изменением.

При этом 58% опрошенных заявили, что Япония «сделала достаточно», извиняясь за свои военные преступления и возмещая ущерб. 29% респондентов считают, что «недостаточно».

На вопрос о том, должны ли японские политики продолжать приносить извинения странам, пострадавшим от действий Японии, 47% респондентов ответили, что «в этом нет необходимости», а 44% сказали, что такие извинения должны продолжаться. Существенных изменений в общественном мнении по этим темам за 10 лет не зафиксировано.

Вот с такими настроениями общественное мнение Японии будет встречать 80-летие окончания второй Мировой войны. А японские политические круги через опросы извещают об этом Вашингтон.