Лавров: признание Крыма и Донбасса российскими является императивом в урегулировании

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими является императивом в урегулировании.

"Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", - сказал он в интервью бразильской газете O Globo.

Лавров отметил, что позиция Москвы по украинскому урегулированию хорошо известна. "Руководствуемся тем, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса - одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая - это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского", - указал глава российской дипломатии.

По его словам, на повестке дня стоят "задачи демилитаризации и денацификации Украины, снятия санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращения "замороженных" на Западе российских активов".

Россия намерена добиваться твердых гарантий безопасности от угроз, "которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств - членов на российских западных границах", подчеркнул глава МИД РФ.