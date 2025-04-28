Алаудинов оценил темп продвижения ВС РФ в Сумской области

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Подразделения Вооруженных сил РФ, действующие в Сумской области, хорошо продвигаются, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвлечь российские силы на другие участки. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

"Сумская область - на этом направлении подразделения Минобороны РФ очень хорошо двигаются. Противник пытается нас отвлечь, чтобы мы перестали двигаться к Сумам, закидывает определенные ресурсы на другие участки", - отметил он.

Учитывая активные действия ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения, освобождение даже одного населенного пункта в Сумской области является хорошим результатом, указал Алаудинов.

Ранее Минобороны РФ информировало о том, что российские ВС освободили Веселовку, Журавку и Басовку в Сумской области.