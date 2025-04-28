Российский рынок акций отметился снижением основных индексов

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Российский рынок акций после незначительного роста на открытии основной торговой сессии отметился снижением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 28 апреля. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,19%, до 3 011,78 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,19%, до 1 147,87 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 4,3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,327 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи снижался и торговался на уровне 2 996,7 пункта (-0,31%), индекс РТС составлял 1 142,13 пункта (-0,31%). Вместе с тем курс юаня замедлил рост и составлял 11,3555 руб. (+2,65 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.