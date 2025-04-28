Трамп "почти уверен", что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку

© Stephen Maturen/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп считает, что его администрация сможет заключить сделку с Ираном по ядерной программе исламской республики. Об этом он заявил при общений с журналистами пресс-пула Белого дома.

"Что касается ситуации с Ираном, на мой взгляд, у нас все идет очень хорошо. Думаю, что мы сможем достичь соглашения", - указал американский лидер. "Я почти уверен, что это произойдет. Ну, у нас будет что-то, и нам не придется начинать бомбить все вокруг", - отметил он.