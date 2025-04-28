МИД РФ: в результате ударов ВСУ по России в январе-марте погибли 292 мирных жителя

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В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России в январе - марте текущего года погибли 292 мирных жителя, еще 1 197 пострадали. Об этом сказано в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

"В период с 1 января по 31 марта 2025 года в результате действий ВСУ, в соответствии с верифицированными данными, пострадали по меньшей мере 1 489 мирных жителей: ранения получили 1 197 человек, включая 63 ребенка, погибли 292 мирных жителя, среди них 5 несовершеннолетних", - указал Мирошник.

По его данным, всего с конца февраля 2022 года от действий украинских формирований пострадали не менее 21 002 гражданских лиц. "Ранения получили 14 287 человек, в том числе 880 несовершеннолетних, погибли 6 715 человек, включая 218 детей", - указал дипломат.

Он отметил, что резкий рост числа пострадавших, зафиксированный во второй половине марта, напрямую связан с попытками Киева противодействовать поиску путей мирного урегулирования, а также со срывом договоренности о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам.