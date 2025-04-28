Котяков отметил потребность экономики России в кадрах в сфере образования

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Для закрытия потребности экономики России в кадрах до 2030 года нужно подготовить или вернуть в профессию около 200 тыс. школьных учителей. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания Совета законодателей РФ.

"За пять лет необходимо подготовить или вернуть в профессию 200 тыс. школьных преподавателей. Такая потребность формируется с учетом снижающихся когорт первоклассников, а также ввиду растущих когорт учащихся в средней и старшей школах. В среднем речь идет о ежегодной подготовке около 96 тыс. преподавателей, в том числе 40 тыс. школьных учителей", - заявил он.

По словам министра, до 2030 года совокупная дополнительная потребность сферы образования в педагогах составит более 480 тыс. работников. Речь идет об общей потребности отрасли, включая дошкольное, общее, дополнительное, среднепрофессиональное и высшее образование, уточнил он.

Согласно данным портала "Работа России", в образовательных организациях открыто более 21 тыс. вакантных должностей. Это около 2% от общего числа педагогов, и 15% вакансий приходится именно на преподавателей математики.

При этом средний возраст занятых в отрасли составляет немногим более 44 лет, а среди школьных учителей - 46 лет. "30% работающих педагогов - старше 55 лет. Напомню, что для учителей также предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. В части регионов кадровая обеспеченность школ достигается с повышенной интенсивностью труда", - отметил Котяков.

Всего в отрасли занято 5,4 млн человек, из них в госучреждениях трудятся почти 2,5 млн педагогических работников, добавил он.