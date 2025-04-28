В КНДР установят памятник участникам операции в Курской области

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В Пхеньяне вскоре будет установлен памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских сил. С таим заявлением выступил лидер страны Ким Чен Ын.

"Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник в честь боевых подвигов и героизма гордых сынов КНДР, а к могилам павших воинов будут возложены цветы", - цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Боевой дух и доблесть воинов, которые продемонстрировали великое имя и славу победителя, вечно будут сиять на высоком пьедестале уважения и чести из поколения в поколение", - указал глава КНДР, подчеркнув, что предстоит принять "важные государственные меры" для "особого уважения" и заботы о семьях бойцов.

Кроме того, Ким Чен Ын "послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу" в Курской области, где "украинские власти сыграли роль авангарда и ударного отряда империалистических держав, пытающихся нанести России стратегическое поражение".

В минувшую субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований, которые вторглись в регион в августе прошлого года. При этом Герасимов отметил роль военнослужащих из КНДР.

Согласно 4-й статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, в случае, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств, то другой участник незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в его распоряжении средствами.