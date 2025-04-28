В Республике Конго заявили о намерении участвовать в БРИКС

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Конго хотелось бы занять свое место в составе БРИКС, республика видит пользу от проектов объединения. С таким заявлением выступил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью агентству "Африканская инициатива".

"Проекты БРИКС представляют интерес для Африки, и для нашей страны в частности. Мы полагаем, что в таком случае Конго будет готово занять свое место в БРИКС", - отметил он.

Сассу-Нгессо также обратил внимание, что он участвовал в ряде встреч БРИКС, последняя из них была в России. "Мы увидели, что БРИКС открывает двери для других государств и готов к расширению. Я думаю, это важный шаг", - указал он.

В 2024 году БРИКС возглавляла Россия, центральным событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22-24 октября, где было принято решение создать категорию государств-партнеров.