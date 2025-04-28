Трамп рассказал, что Зеленский попросил у него оружие на встрече в Риме

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Президент США Дональд Трамп при общении с журналистами заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним 26 апреля в Риме добивался дополнительных поставок оружия.

"Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но аналогичные просьбы звучат уже на протяжении трех лет", - отметил американский лидер.