Песков заявил, что Россия при необходимости окажет военную помощь КНДР

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Россия, в соответствии с договором о взаимопомощи, окажет при необходимости военную помощь КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас же действует наш договор, и, согласно этому документу, стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу", - сказал он при общении с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что действия как раз-таки корейских подразделений, помогавших в освобождении Курской области, "продемонстрировали, насколько эффективно функционируют эти военные".

Операция по освобождению Курской области завершилась 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту отметил роль военнослужащих из КНДР в сокрушении украинских сил в регионе.

Между Москвой и Пхеньяном действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его 4-я статья гласит, что в случае вооруженного нападения на одного из участников соглашения второй незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в его распоряжении средствами.