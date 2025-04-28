Мишустин отметил усиление торговых войн и протекционизма в мире

© Антон Новодережкин/ ТАСС

В мире все активнее разворачиваются торговые войны, усиливается протекционизм и санкционное давление. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества "Знание" по случаю 80-летия Победы.

"Поменялся формат геополитических противостояний. Усиливаются торговые войны. Многие универсальные принципы международного права подвергаются серьезному испытанию на прочность. Нарастает протекционизм и санкционное давление. На смену экономике совместного производства приходит экономика совместного потребления", - указал он.

Премьер также отметил, что началась масштабная гонка за технологическое лидерство. "Как заявлял президент России Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации", - добавил он.