Mehr: число жертв взрыва в порту Ирана увеличилось до 46

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Число погибших при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 46, передает агентство Mehr.

Сообщается, что 138 человек все еще госпитализированы, более 1 тыс. выписаны. По информации спасателей, в порту ведутся поисково-спасательные работы.

В минувшую субботу, 26 апреля, на территории порта Шахид-Раджаи, расположенного в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, прогремел мощный взрыв. Согласно последним данным, порядка 1 400 человек пострадали. Причина инцидента официально не озвучивалась.

Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран несколько бортов МЧС. Ранее посольство РФ в Тегеране в своем Telegram-канале сообщило, что российские спасатели прибыли в Иран на двух самолетах Бе-200ЧС и одном Ил-76ТД, в координации с иранскими коллегами определили план действий и приступили к тушению пожара.