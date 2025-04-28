The Times of India: Индия потребовала от СМИ не называть "боевиками" террористов в Кашмире

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Правительство Индии направило британской вещательной корпорации Би-би-си официальные возражения против употребления нейтрального термина "боевики" в отношении террористов, жертвами нападения которых в Кашмире стали 26 человек. Об этом пишет издание The Times of India.

"Мы намерены отслеживать дальнейшие репортажи Би-би-си", - сказал изданию правительственный источник.

Согласно данным местных СМИ, индийское правительство заблокировало 16 пакистанских каналов на видеохостинге YouTube. Совокупная аудитория этих каналов, составляет свыше 63 млн человек. Их блокировка произведена на основании рекомендации МВД Индии, которое установило, что они распространяли "провокационный контент, а также вводящие в заблуждение материалы, направленные против Индии, ее армии и органов безопасности".

22 апреля вооруженные террористы совершили нападение на популярный туристический город Пахалгам в Джамму и Кашмире. Погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие пострадали. Индийские разведслужбы установили, что атаку осуществили террористы из группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ и признана террористической) и причастность к этому преступлению пакистанской Межведомственной разведки (ISI).

В связи с этим Индия почти в два раза сократила численность своего посольства в Исламабаде, объявила персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыла главный контрольно-пропускной пункт "Аттари" на границе. Кроме того, индийские власти приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз пакистанцам.