Лавров отметил, что Зеленскому потребуется снять запрет на переговоры с Россией

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Владимиру Зеленскому для возобновления переговоров с Россией потребуется снять законодательный запрет. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

"Именно Киев вышел из переговорного процесса в апреле 2022 года. И сделал это по требованию своих западных кураторов. Затем в сентябре того же года Владимир Зеленский применил законодательный запрет на переговоры с Россией. Он все еще в силе. Для их возобновления его потребуется отменить", - сказал глава российской дипломатии, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, недавно в интервью американскому телеканалу CBS Зеленский вновь выступил против диалога. В этом интервью Зеленский указал, что не может доверять Москве и переговорам с ней, отметил Лавров.