На юге и западе Европы наблюдается масштабное отключение электричества

© ТАСС/ Reuters

В Испании отмечаются массовые проблемы с подачей электроэнергии, сообщает ТАСС. Аналогичные сбои затронули Португалию и часть регионов Франции.

Почти не доступен мобильный интернет и мобильная связь. По данным газеты ABC, перебои зафиксированы в работе аэропорта Мадрида и метро столицы. О проблемах с электросетями информировали также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции. Как сообщают португальские СМИ, в Португалии также наблюдается схожая проблема.

Согласно информации Euronews, причины сбоя в работе электросетей пока не установлены, но он затронул миллионы человек. Испанское правительство проводит экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя.

Компания-оператор Red Electrica заявила, что техники постепенно начали восстанавливать электроснабжение на севере и юге Испании. Там уточнили, что причины сбоя анализируются, а все возможные ресурсы нацелены на устранение последствий.