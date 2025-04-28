В Киргизии назначили дату президентских выборов

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении очередных выборов главы государства 24 января 2027 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента республики.

"Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Верховного совета Кыргызской Республики", - следует из сообщения.

Согласно документу, очередные президентские выборы в Киргизии проводятся "в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за 4 месяца до дня выборов".

Инициатором внесения проекта закона выступил Жапаров. Парламент одобрил предложения главы государства 16 апреля 2025 года.

Предыдущая версия данного закона предусматривала проведение выборов в октябре 2026 года.

Жапаров был избран на высший государственный пост по итогам состоявшихся в январе 2021 года выборов, получив более 79% голосов избирателей. В Киргизии президент избирается на 6-летний срок.