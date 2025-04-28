Microsoft откажется от Windows Maps

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Microsoft признала сервис Windows Maps устаревшим и планирует удалить его из своего магазина приложений к июлю текущего года. Соответствующее уведомление размещено на портале корпорации.

"Приложение Maps устарело и будет удалено из Microsoft Store к июлю 2025 года. Вместе с тем также будет финальное обновление приложения из магазина, которое сделает его нефункциональным", - следует из сообщения.

Как отмечается, удалив Maps после июля, переустановить приложение из магазина уже не получится. В приложении также не будут работать интерактивная навигация и URL-ссылки карт.

Кроме того, приложение Maps больше не предустанавливается на Windows, начиная с Windows 11 версии 24H2.