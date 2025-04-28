Мишустин отметил, что советская атомная бомба предотвратила много мировых конфликтов

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Советский атомный проект в качестве инструмента сдерживания помог предотвратить много глобальных конфликтов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества "Знание" по случаю 80-летия Победы.

"Работы с ураном в годы Великой Отечественной войны были значительно ускорены. В апреле 1943-го основана Лаборатория номер 2 - в будущем всемирно известный Курчатовский институт", - указал он.

Премьер отметил, что уже спустя три года в ее стенах выдающийся физик Игорь Курчатов создал первый в Евразии атомный реактор Ф-1 на уран-графитовых блоках. "Впоследствии на Урале запустили промышленный вариант - по производству плутония для первой отечественной атомной бомбы. Безусловно, главным ее предназначением было сдерживание, которое предотвратило множество конфликтов мирового масштаба", - добавил он.