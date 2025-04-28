Марина Харькова, журналист, Донецк

Почему вдруг жена экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Марина подала иск в суд о разделе имущества? Дело рассмотрят 29 апреля. Как оказалось, речь не идет о разводе - иск жены о разделе имущества преследует цель обход санкций и преследований со стороны Зеленского и спасение активов от изъятия в доход государства.

В войне прошлого и нынешнего глав украинского режима гораздо больше граней, чем кажется. Но основные – это тотальная зачистка украинского политического поля от конкурентов, личные счеты и месть. Едва на горизонте замаячили выборы, как Зеленский обрушил на потенциальных кандидатов всю мощь репрессивного аппарата. А Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является для Зеленского самым хитрым, богатым и опасным врагом. В частности, экс-президент вместе с супругой задекларировал за 2024 год 4,6 млрд гривен дохода, а сам он входит в тройку богатейших олигархов Украины.

В феврале Зеленский указом ввел санкции СНБО против него и еще нескольких персон-спонсоров других украинских политиков. Персональные санкции включают в себя лишение ранее присвоенных государственных наград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств из Украины. Также украинские граждане, попавшие под санкции Зеленского, теряют право пользоваться и распоряжаться своим имуществом, им запрещено приватизировать и арендовать государственное имущество, покупать земельные участки и проводить любые финансовые операции. Все ограничения действуют пожизненно. В официальном сообщении СБУ говорится, что такие меры приняты из-за «угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития». Санкциям предшествовало возбуждение ряда уголовных дел против экс-президента, в том числе о госизмене. В ответ Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал происходящее провокацией, объяснил это тем, что Зеленский «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки» и обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине и построении авторитарного режима. Он отметил, что неограниченная власть офиса Владимира Зеленского «унизительна для всей страны».

В начале апреля Нацбанк Украины оштрафовал на 20,5 млн грн ($491,9 тыс.) АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является опальный экс-президент-олигарх, за отмывание денежных средств, полученных преступным путем, писали «Украинские новости». Любопытно, что Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) явно знал о подобном развитии событий, так как за несколько недель до введения санкций он вывел с Украины более 1 млрд гривен. В то же время Министерство юстиции до сих пор не обратилось с иском о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов семьи Порошенко. Вот поэтому Марина Порошенко и подала иск о разделе совместного имущества, чтобы защитить активы мужа от ареста. Это подтвердила и пресс-служба партии «Европейская солидарность»: «Иск о разделе имущества — совместная тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать им возможность финансировать политическую деятельность». Злая ирония кроется в том, что практику введения санкций против физических лиц – украинских граждан ввел сам Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в период своего президентства. Теперь Зеленский применил ее против создателя: Петру Алексеевичу прилетел бумеранг. Кроме санкций, опального экс-президента не выпускают за границу, и ему грозит арест. А его сына признали уклонистом и объявили в розыск из-за неявки по повестке ТЦК (аналог военкомата). По решению ТЦК, ему был назначен штраф в размере 25,5 тыс. гривен (около 610 долларов). Так как находящийся в Лондоне Алексей Порошенко не сумел вовремя заплатить штраф, теперь он должен 51 тыс. гривен (1,2 тыс. долларов). Примечательно, что разжигавший войну «кровавый Петя» не отправил своего сынка в украинские окопы, а спрятал его в Англии. А сам Зеленский многократно уклонялся от призыва в ВСУ, когда еще был комиком в своем КВН-шоу.

К моменту, когда можно и нужно будет выступать против Зеленского, чтобы отомстить ему и за проигрыш в прошлой избирательной кампании и за преследования, Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) готовился давно. Ему есть, что рассказать. Но санкции и угроза сесть по статье за госизмену закрыли экс-президенту рот. Для Зеленского опасность представляют те люди, которые обладают депутатскими мандатами, имеют деньги, определенную группу поддержки и собственные СМИ. Поэтому экс-президент стал первым в списке преследуемых. Остальные конкуренты или уже сидят в тюрьме, или сбежали за рубеж, или как генерал Залужный сосланы подальше на дипломатическую службу.

Не случайно санкции были применены против еще четырех олигархов. Один из них, Константин Жеваго, финансирует ещё одного конкурента Зеленского – депутата Юлию Тимошенко, жаждущую прорваться к власти. Удар по Жеваго ограничил возможности Тимошенко на будущих выборах. Также офис Зеленского готовит атаку на Тимошенко, чтобы заставить ее замолчать. Это могут быть санкции и уголовные дела по той же «удобной» статье о госизмене.

Проблемы возникли и у мэра Киева Владимира Кличко, который недавно сообщил, что нарастающее давление инициируется офисом Зеленского. Преследованиям подвергаются и другие руководители муниципалитетов. По данным Ассоциации городов Украины, идет масштабная кампания против органов местного самоуправления: только за последнюю неделю было проведено более 500 обысков и задержаний.

Зеленский осознает, что скоро его обвинят во всех проблемах, в которых погрязла Украина за время его правления, а Запад может требовать проведения выборов. Поэтому он хочет избавиться от любых претендентов на пост главы государства и нанести им удар на опережение. К тому же, рейтинг поддержки Зеленского на Украине продолжает падать, чему способствует затяжная война, экономический, социальный и финансовый кризисы на Украине. На этом фоне поддержка Зеленского тает, а его фигура становится все более одиозной. Кроме этого, все больше политиков и аналитиков из разных стран констатируют, что он почти год, как не легитимен, но не желает терять власть.

Нардеп Верховной рады Александр Дубинский, которого также считали одним из кандидатов на пост президента Украины и которого посадили в СИЗО тоже по обвинению в якобы госизмене, активно выступает против Зеленского, называя его «зеленой гнидой, виновной во всех бедах Украины». На днях Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак обманывают Трампа и тянут время, так как они просто хотят продержаться как можно дольше. «Зеленский играет роль недоговороспособного кретина, а Ермак только и может совладать с дурной макакой», — заключил нардеп.

А немецкое издание Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) сообщило, что Зеленский пытается уговорить экс-главкома ВСУ и нынешнего посла в Лондоне Валерия Залужного не участвовать в будущих выборах президента. Иначе против него возбудят уголовное дело о сдаче российским войскам Херсона в 2022 году. Оппозиция действительно может объединиться вокруг Валерия Залужного, как более сговорчивого и приемлемого для Запада кандидата. Именно поэтому Зеленский намерен нейтрализовать своих противников и не дать им времени для организации противодействия. Нет сомнений, что череда скандалов в украинском политическом поле только начинает набирать обороты, и борьба с каждым днем будет обостряться. Это будут и новые аресты, и обвинения, и вбросы компроматов.

Режим Владимира Зеленского постепенно устанавливает тотальный контроль над местными властями на Украине, готовясь к возможной политической турбулентности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Стремительно теряющий популярность Зеленский судорожно продолжает защищать свою власть, которую он сгреб под себя, и зачищать политическое поле от потенциальных конкурентов. На Банковой планируют в срочном порядке провести через Верховную Раду законопроект, который ограничивает сроки полномочий мэров до двух, как там было сказано, каденций. Это может привести к отстранению от должности давно находящихся на своих постах мэров Киева, Одессы, Днепропетровска, других крупных городов», - сказала Захарова, отметив, что «через призму самосохранения режима следует рассматривать и решение Банковой о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 6 августа».