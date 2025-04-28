Средства ПВО за сутки нейтрализовали 234 беспилотника ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки нейтрализовали три авиабомбы JDAM и 234 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 54 179 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 071 танк и других боевых бронемашин, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 689 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.