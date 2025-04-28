Путин и Лукашенко проведут встречу в Волгограде 29 марта

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Предусмотрено совместное посещение лидерами мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также их выступления на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие - общее будущее", организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - следует из сообщения.

Вместе с тем лидеры проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, в графике главы российского государства предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.