Закрытые выборы нового Папы Римского начнутся 7 мая

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Закрытые выборы Папы Римского (конклав) начнутся 7 мая. Дату, которая была утверждена на общей конгрегации кардиналов, подтвердили в службе Печати Святого престола.

В коллегии кардиналов 252 иерарха, из них в конклаве примут участие 135, обладающих правом голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол. Конклав традиционно проводится в Сикстинской капелле. Ежедневно организуются по четыре голосования. Для избрания нужно получить две трети голосов. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви сигнализирует белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.

Некоторое время назад эту информацию со ссылкой на источник приводило агентство Reuters.

В минувшую субботу был похоронен 266-й Папа Римский Франциск, занимавший престол Святого Петра с 2013 года.